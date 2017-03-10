iPhone Türkiye garantisi için şok gelişme!

Yurtdışından alınan iPhone ve iPad modelleri için ülkemizde belli bir süre geçerli olan global garanti için çok önemli bir değişiklik yapıldı!

Bugüne kadar yurtdışından iPhone veya iPad aldığınızda, global garanti sayesinde belli bir süre ürünleri Türkiye'de garanti kapsamında onarım veya değişim yapılabiliyordu. Ancak aldığımız duyumlara göre, Türkiye'deki global garanti geçerliliği ile ilgili çok sıcak bir gelişme oldu.

APPLE GLOBAL GARANTİSİ ARTIK TÜRKİYE'DE GEÇERLİ DEĞİL!

Gelen bilgilere göre, bundan böyle yurtdışından satın alınan SIM kart destekli Apple ürünlerinin global garantisi Türkiye'de geçerli sayılmayacak. Bir başka deyişle yurtdışından satın alınan iPhone ve iPad modellerini, ülkemizde garanti kapsamı içerisinde tamir ettirmek veya değiştirmek mümkün değil.

Artık yurtdışından cihaz alan kullanıcıların, cihazlarına bir şey olduğunda mutlaka para ödeyerek tamir veya değişim yaptırması gerekecek.

Ayrıca Türkiye'den alınan ancak yurtdışında değiştirilen ürünlerle ilgili bir önemli bilgi daha verelim. Bundan böyle eğer bir iPhone veya iPad ülkemizden satın alınmış ancak daha sonra yurtdışında Apple tarafından değiştirildiyse, yeni cihazın garantisinin devam etmesi için mutlaka BTK kaydının yapılmış olması gerekecek.

Konuyla ilgili Apple Türkiye'nin çok yakın zamanda resmi bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Büyük ihtimalle bu karar, cihazların Türkiye'den alınmasını sağlamak amacıyla düşünülmüş bir uygulama. Bu karar sonrası tüketicilerin cihaz alırken nasıl bir yol izleyeceği ise merak konsu.