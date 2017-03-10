WhatsApp güncellendi

WhatsApp Status modu ile bazı kullanıcı kitlesinden tepki alan WhatsApp için bir güncelleme daha geldi. Android sürümü için yayınlanan güncelleme ile bazı yenilikler geldi

WhatsApp Status modu ile büyük bir kullanıcı kitlesi tarafından tepki çeken WhatsApp'ın Android sürümü için bir güncelleme yayınlandı!

İLK DEĞİŞİKLİK SOHBET EKRANINDA

WhatsApp Android sürümü için yayınlanan güncellemede göze çarpan ilk değişiklik sohbet ekranında oldu. Önceki sürümde eklenti göndermemizi sağlayan ataç simgesi sohbet penceresinin üst kısmındaydı ancak bu güncelleme ile yazı yazdığımı alana taşındı. Bu sayede yazışma içine eklentiler ekleme çok daha pratik bir hale geldi.

DURUM İLETİLERİ GERİ GELDİ

Bir diğer değişiklik ise WhatsApp Status modu ile kaldırılan yazılı durum iletileri, bu güncelleme ile geri geldi. Artık kişi listesinin alt kısmında eskiden olduğu gibi bir ileti bırakılabilecek ancak bu ileti kısmının adı "hakkımda" olarak değiştirildi.