Yapılan yasa değişikliğini resmi olarak açıkladı!

Yurtdışından telefon satın alıp ülkeye getirenler için şok edici bir yasa yürürlüğe giriyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yaptığı yasa değişikliğini resmi olarak açıkladı!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan mevzuat değişikliği ile yurtdışından satın alınıp getirilen akıllı telefonların ülke içinde kullanımı yasaklandı!

YURTDIŞI TELEFONLARINA YASAK GELDİ!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bildiri ile yurtdışından satın alınan ikinci veya daha fazla telefonların ülke sınırları içinde kullanımına yasak getirildi. Bu yasaya göre, yurtdışından birden fazla akıllı telefon satın alan kişiler, ikinci veya daha fazla sayıdaki telefonların IMEI numaralarını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirmek zorunda olacak ve sonrasında ise cihazların vergileri kişiden alınacak.

18723479-153.16 numaralı yazı ile belirtilen bir diğer detay ise kişilerin yanlarında şahsi telefonlarına ek olarak ikinci telefonları, gizlice veya kendi cihazları gibi sokmaya çalışması ve bu durumun tespiti durumunda, vergi cezasının 2 kat olarak alınacağı açıklandı.

Bu yasa sonrasında yurtdışından kişi aracılığı ile telefon satışının önüne geçilecek. Bu tip küçük çağlı ticari işler yapan kişiler ise cezalandırılacak.