Facebook'un yepyeni özelliği aktif oldu!

Facebook yepyeni bir özelliği kullanıma sundu. Bu yeni özellik ile birlikte, gönderileri cevaplamak ve yorumları takip etmek inanılmaz kolaylaştı!

Facebook geçtiğimiz ay test ettiği yeni özelliğini bazı kullanıcıları için aktif hale getirdi. Artık gönderileriniz tıpkı mesajlarınız gibi pop-up'lar oluşturacak.

FACEBOOK GÖNDERİLERİ ARTIK MESAJ KUTUSU OLUŞTURACAK

Facebook Web sayfasında biri size mesaj attığı zaman, sağ alt kısımda konuşmanız için bir pencere beliriyor. İşte bu özellik hiç değişmeden artık Facebook gönderileri için de geçerli olmuş durumda.

Bir paylaşım yaptığınızda, gönderiniz altına gelen yorumları cevaplamak için bildirim sekmesinden, paylaşımın bulunduğu sayfayı yüklemeniz gerekiyordu. Artık, altta beliren pencere sayesinde hem yorumları anlık takip edebilir, hem de söz konusu paylaşımın sayfasına gitmeden onları cevaplandırabilirsiniz.

Bu işlevsel özellik ise şimdilik her hesapta aktif değil gibi görünüyor.