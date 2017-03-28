Açıklama geldi göreve erken başladılar

Selçuk Bayraktar yeni seri Bayraktar Taktik İnsansız Hava Araçlarının göreve başladığını açıkladı.

Ekim 2017'de teslim edilmesi planlanan BayraktarTB2 İHA'lar erken teslim edilmeye başlandı. Selçuk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yeni seri Bayraktar Taktik İnsansız Hava Araçlarının göreve başladığını duyurdu.

Bayraktar paylaşımında "TSK'mızın yeni seri Bayraktar Taktik IHA'ları göreve başladı. Vatanımıza, Milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'ın tweeti:





TÜRKİYE 6 ÜLKEDEN BİRİ

Sadece gözlem amaçlı değil, yüzde yüz yerli silahlarla da donatılabilen ve Türkiye'ye kendi İHA'sını üretebilen dünyanın 6 ülkesinden biri olma özelliğini kazandıran Bayraktar, ülkemiz için büyük önem taşıyan operasyonların en önemli unsuru olarak dikkati çekiyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYOR

Baykar tarafından 'yüzde yüz milli ve özgün tasarım' olarak imal edilen, aynı zamanda savunma sanayinde rekor düzeyde (yüzde 93) yerli sanayi katılım oranı ile üretilen Bayraktar İHA'sı, harp başlıklı füzelerle gerçekleştirilen ilk atışlarından bu yana kısa sürede terörle mücadeleye önemli bir katkı sağladı. Bayraktar İHA'ların TSK envanterine giriş tarihi ise 2007.