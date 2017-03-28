Facebook Messenger'dan önemli hamle!

Facebook'un mobil mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger bugün bir kez daha güncellendi ve kullanıcılarına anlık olarak yerlerini paylaşabilme imkanı sunuldu.

Facebook Messenger kullanıcıları bugünden itibaren Live Location yani Anlık Lokasyon özelliğini kullanmaya başlayacak. Çünkü uygulama güncellendi ve anlık olarak yerinizi takip eden ve bir harita üzerinde görüntüleyen Live Location özelliği uygulamaya eklendi.

YERİNİZİ FACEBOOK MESSENGER İLE PAYLAŞIN!

Hem iOS hem de Android kullanıcıları için dağıtılmaya başlanan güncelleme ile birlikte gelen Live Location özelliği, kullanmak istemeyenler tarafından kolaylıkla kapatılabilecek.

İki işletim sisteminin kullanıcıları da, uygulamadaki Location simgesine tıklayarak ya da Daha Fazla seçenek menüsünden yine Yer seçeneğine dokunarak hemen yerinizi paylaşmaya başlayabilecekler.

Facebook tarafından yapılan resmi açıklamada da, "Bir süredir test aşamasını sürdürdüğümüz Live Location özelliği için insanların ihtiyacı olduğunu düşündüğümüzü söyleyebiliriz. Özellikle bir buluşmaya giderken insanlara ne kadar yakında olduğunuzu gösterebilmek ya da oda arkadaşınıza geceleri evden ne kadar uzakta olduğunuzu tarif edebilmek için kullanabilirsiniz. Yerinizi ister tek kişiyle, isterseniz de bir grup insanla paylaşabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış!" cümleleri kullanıldı.

Eğer güncelleme hala size ulaşmadıysa, bir süre beklemenizi tavsiye ediyoruz. Zira iki platformda da güncellemelerin kullanıcıların tamamına aynı anda ulaşmadığı uzun süredir bilinen bir gerçek.