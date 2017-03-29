Galaxy S8 Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı ve tüm özellikleri

Galaxy S8 bu akşam resmen ortaya çıkıyor. Telefon bu akşam saatlerinde dünya ile birlikte Türkiye'de de tanıtılıyor. İstanbul'da Vokswagen Arena'da yapılacak lansmanda ilk kez ortaya çıkacak olan Galaxy S8'in muhtemel özellikleri ve hatta fiyatı da ortaya çıktı. Galaxy S8 ne zaman çıkacak? Özellikleri belli mi? Fiyatı ne olacak? Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? Galaxy S8'in başka modelleri olacak mı? Galaxy S8 edge modelini görebilecek miyiz? İşte Samsung'un yeni bombasıyla ilgili tüm merak edilen noktalar...