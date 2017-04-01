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Twitter'da büyük değişiklik

  • Giriş Tarihi: 1.4.2017 11:03
Twitter'da büyük değişiklik
Twitter'da büyük değişiklik

"Yumurta hesap" denilince Twitter'da son yıllarda artan troller ve botlar akla geliyordu.