WhatsApp'ta para transfer dönemi başlıyor!

Giriş Tarihi: 4.4.2017 14:26 Güncelleme Tarihi: 4.4.2017 14:31
WhatsApp'ta para transfer dönemi başlıyor!
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WhatsApp'ta para transfer dönemi başlıyor!
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