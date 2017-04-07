Persicope beklenen özelliğini sundu!

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde açılan dava nedeniyle adını Scope olarak değiştiren Periscope, bu sefer de güzel bir özellikle karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında sınırlı sayıda kullanıcıya sunulmaya başlanan 360 derece canlı yayın özelliği bundan böyle herkese açılmış durumda. Öte yandan bunun için bazı şeylere ihtiyacınız var!

İHTİYAÇ DUYULACAĞININ ALTINI ÇİZİYOR.

Scope tarafından bir tweet ile duyurulan 360 derece canlı yayın özelliğini kullanmak için cihazınıza Insta 360 Nano takılıyken mobil uygulamayı açmanız ya da Periscope Producer yazılımını kullanmanız gerekiyor

Şirket özellikle, Android telefonlardan 360 derece canlı yayın yapmak içinse Ricoh Theta S veya Orah 4i ile birlikte Producer uygulamasına ihtiyaç duyulacağının altını çiziyor. Yani her kullanıcının elinde bu belirli aksesuarların olmaması sebebiyle Scope platformunun bu özelliği ile yapılan yayın sayısı oldukça kısıtlı kalacağa benziyor.