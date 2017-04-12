Galaxy S8'in özelliği S7'ye geliyor!

Android 7.0 Nougat güncellemesi ile birlikte Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri aslında Galaxy S8'in kullanıcı arayüzüne yakın bir arayüz kullanmaya başladı. Bununla birlikte çözünürlük ölçekleme, bakım modları, performans ayarları ve yeniden tasarlanmış Ayarlar menüsü de S7 ailesi kullanıcılarına sunulmuş oldu.

Fakat bunların dışında Galaxy S8'de yer alan bazı özelliklerin de Galaxy S7 ailesine dahil edileceği düşünülüyor. Bunlardan en önemlisi tabii ki kişisel asistan Bixby. Henüz yalnızca İngilizce ile Korece desteği sunsa da Bixby'nin Samsung'un diğer akıllı telefon modellerinde de kullanılabilir hale geleceği açıklandı.

TEMEL DEĞİŞİKLİKLER DİKKAT ÇEKİCİ

Bu iki sürüm arasındaki görsel farklılıklar bir yana, Samsung'un uygulama ikonları ve işletim sistemindeki temel değişiklikler dikkat çekici boyutta. İddialara göre Samsung, bir süre sonra Galaxy S7 ailesi için de SamsungExperience 8.1'i yayımlayacak. İddiaların dayanak noktası ise Samsung'un Galaxy S6'ya getirdiği güncellemelerle cihazı Galaxy S7 ile neredeyse aynı görünüme sokmayı başarmış olması.

Bunların dışında tabii ki Samsung Experience 8.1'i resmi olmayan yollardan indirip denemek de mümkün ama bu yöntemi pek de tavsiye etmediğimizi belirtmemiz gerekiyor. Stabilite problemleri ve istenmeyen sonuçlarla karşılaşmamak adına bu opsiyondan uzak durmanızı şiddetle öneriyoruz.