Facebook Fransa'da 30 bin hesabı kapattı

Facebook'un resmi blogundan açıklama yapan kurumun güvenlik ekibi yöneticisi Şebnem Şaik, aldatıcı bilgiler ve yanlış haberler yaydıkları belirlenen siteleri kapattıklarını belirtti.

Şaik, "Fransa'da, yaptığımız iyileştirmelerle, 30 binden fazla hesaba karşı önlem aldık." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları düzenlemenin her sahte hesabın kaldırıldığı anlamına gelmediğini vurgulayan Şaik, etkinliklerini artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Şaik, yanlış bilgi yayan hesapların daha çok insanları mali olarak yanıltmak için kullanıldığını kaydetti.