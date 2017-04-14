Facebook Fransa'da 30 bin hesabı kapattı

AA

Teknoloji Haberleri

Giriş Tarihi: 14.4.2017 22:19 Güncelleme Tarihi: 14.4.2017 22:21
Facebook Fransa'da 30 bin hesabı kapattı

Hesapların özellikle mali olarak insanları yanıltmak için kullanıldığı bildirildi

Facebook'un resmi blogundan açıklama yapan kurumun güvenlik ekibi yöneticisi Şebnem Şaik, aldatıcı bilgiler ve yanlış haberler yaydıkları belirlenen siteleri kapattıklarını belirtti.

Şaik, "Fransa'da, yaptığımız iyileştirmelerle, 30 binden fazla hesaba karşı önlem aldık." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları düzenlemenin her sahte hesabın kaldırıldığı anlamına gelmediğini vurgulayan Şaik, etkinliklerini artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Şaik, yanlış bilgi yayan hesapların daha çok insanları mali olarak yanıltmak için kullanıldığını kaydetti.

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Facebook Fransa'da 30 bin hesabı kapattı
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