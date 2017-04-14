Felçlilere umut ışığı

Toyota, son yıllarda robotik alanında önemli projelere imza atıyor. Son robotik çalışması ise sağlık sektörüne yönelik oldu. Yürüme kaybı olan kişiler için üretilen Welwalk WW-1000 robotu, çeşitli klinikler ve rehabilitasyon merkezleri için kiralanabilecek.

WELWALK WW-100

Alt ekstremite felci veya diğer hastalıklarla yürüme kaybı olan kişilerin rehabilitasyonunu sağlamak için geliştirilen Welwalk WW-100 robotu, sonbahardan itibaren hizmete giriyor. Basit ve sade bir tasarımı olan robotun kullanımı oldukça kolay. Tüm işlevler merkezi bir dokunmatik panel ile kontrol edilebiliyor. Her hasta için ayrı zorluk ayarı ile kişiye özel tedavi uygulanıyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Welwalk WW-1000 robot, temel olarak iki ana bileşenden oluşuyor; ana gövde ve robotik ayaklar. Büyük bir ekranı, koşu bandı, rayları ve puan ekleme sistemi bulunan ana gövde yaklaşık 800 kilogram ağırlığında. Hastaya, ihtiyaç duyulduğunda ayakta kalma desteği vermesi için bir kablolama sistemi yardım ediyor. Robotik bacaklar bir iskelet gibi bağlanıyor ve harekete yardımcı oluyor. Rehabilitasyonda hastanın bu robotik bacaklara duyulan ihtiyacı yavaş yavaş azaltılarak, sonunda hiç ihtiyaç duymaması hedefleniyor.