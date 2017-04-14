iPhone için amortisör geliştirilecek!

Giriş Tarihi: 14.4.2017 15:50 Güncelleme Tarihi: 14.4.2017 15:53
iPhone için amortisör geliştirilecek!

Apple, iPhone ekranlarının korunması için yeni bir sistem geliştirdi.

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iPhone için amortisör geliştirilecek!
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