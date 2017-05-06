Geleceğin parmak izi okuyucusu böyle olacak!

Akıllı telefonlarımızı son derece güvenli hale getirecek olan geleceğin parmak izi okuyucusu ile ilgili yetkililer tarafından önemli açıklamalar geldi.

Galaxy S8 söylentilerinin başladığı ilk zamanlarda, yeni telefonun home tuşunun kaldırılarak, parmağınızın en ince gözeneğine kadar okuyabilen telefonun OLED ekranının altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusu geliştirdiği iddia edilen Fraunhofer Enstitüsü, geleceğin parmak izi Teknoloji hakkında önemli adımlar attı.

Yeni bir parmak izi sensörü teknolojisi üzerine çalışan Fraunhofer Enstitüsü, oldukça güvenlikli bir parmak izi okuyucusu için oldukça titiz bir şekilde çalışmasını yürütüyor.