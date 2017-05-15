Google 'e rakip oluyor!

Giriş Tarihi: 15.5.2017 09:58 Güncelleme Tarihi: 15.5.2017 10:03
Google Uber'e rakip oluyor!

New York Times'ın haberine göre, şirketin Waymo adlı otomotiv şirketi, Chrysler mini panelvanlardaki teknolojisini Phoenix'te test ediyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Google Uber'e rakip oluyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz