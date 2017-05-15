Google Uber'e rakip oluyor!

ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
Kerim Frei, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Yazarlar Gaziantepspor-Galatasaray maçını yorumladı
Galatasaray Gaziantepspor deplasmanından galip çıktı
BASKETBOL
Kaptan dümende
Anadolu Efes, yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu
Fenerbahçe seriyi eşitledi!
TÜM SPORLAR
Altın günleri sürüyor
Burak’la buluşma
Dünya güzelleri
TRANSFER
Kerim Frei, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Muharrem Usta'dan flaş Serdar Taşçı açıklaması
Gignac'tan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket!
SPOR MAGAZİN
Cansel Çördük’le Arda Turan'ın mesajlaşmaları ortaya çıktı
Abdullah Avcı ve oyuncularını hiç böyle görmediniz
Arda Turan ile Yağmur Ünal'ın sürpriz yakınlaşması
YAZARLAR
TÜM SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
5 yıl sonra yeniden
‘Ülkenizi çok sevdim, eşim ve çocuğumla da geleceğim’
Edvina Sponza ile Demet Şener pişti olmaktan son anda kurtuldu!
En sevimli konuk
TÜM GÜNAYDIN HABERLERİ
GÜNDEM
Bakan açıkladı: Yıl sonunda kapanıyor!
FETÖ, askeri okullara estetikle öğrenci soktu
‘Stratejik müttefiksek ittifakla karar alırız’
Yargı imamına Balyoz telefonu
TÜM GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
Bakan Müezzinoğlu'dan flaş taşeron açıklaması
Döviz bürolarına yeni düzenleme
Dünya ticaretinin orta koridoru
Volkswagen’de bir dönem kapandı
TÜM EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Laf atma kavgası ölümlü bitti
Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
Sultangazi'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Şişli'de silahla yaralama
TÜM YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
Örnek aldıkları ülke Türkiye
“Trump’ın DEAŞ planında ölümcül hata”
ABD'den flaş Rusya açıklaması!
Cem Özdemir'in Yeşiller Partisi yüzde 6’lık bir oy kaybına uğradı
TÜM DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Bakın ne hale geldi!
Sosyal medyada hızla yayılan tuhaf görüntüler
İşte en komik saç modelleri
40 yıl önce 40 yıl sonra
TÜM GALERİLER
SABAH TV
HABER
Yan yatan gemi için çalışmalar sürüyor
Macron, Paris Belediyesi'ni ziyaret etti
SOLOTÜRK’ün Gaziantep gösterisi nefes kesti
SPOR
Yeni Malatyaspor’da Süper Lig coşkusu
Sivas'ta havai fişekli Süper Lig kutlaması
Sivas'ta Süper Lig coşkusu
SAĞLIK
Yaza hazırlık için yapılacak vücut estetiği ameliyatları nelerdir?
Botoksla terleme tedavisi nasıl yapılır?
Yüzünüzü yaza hazırlamak için yapılması gereken estetik girişimler nelerdir?
KOMİK
Motosikletle şov yapmak isterken rezil oldu!
Kedi, arkadaşını bırakmak istemeyince...
Arıkuşlarının böcek avı için dahiyane planı
TÜM VİDEOLAR
ZİRAAT TÜRKİYE
KUPASI
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
Teknoloji Haberleri
Google Uber'e rakip oluyor!
Google
Uber
'e rakip oluyor!
Giriş Tarihi: 15.5.2017
09:58
Güncelleme Tarihi: 15.5.2017
10:03
New York Times'ın haberine göre, şirketin Waymo adlı otomotiv şirketi, Chrysler mini panelvanlardaki teknolojisini Phoenix'te test ediyor.
HABERİN DEVAMI
1
2
3
4
5
6
SİTENE EKLE
CROPY
BENZER HABERLER
Snapchat'i 90'larda kullanıyor olsaydık...
Finkafe Twitter'a rakip olmayı hedefliyor
IDEF'te silah stantları büyük ilgi gördü
iPhone 8'in ABD fiyatını açıkladılar! Türkiye'de kaç lira?
ARKADAŞINA GÖNDER
Google Uber'e rakip oluyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz