Lenovo 2 görseli sızdırıldı

Giriş Tarihi: 18.5.2017 15:37 Güncelleme Tarihi: 18.5.2017 16:22
Lenovo Moto Z2 görseli sızdırıldı

Samsung, LG, Xiaomi ve son olarak da HTC gibi devlerinin 2017 yılı amiral gemisi modellerini tanıtmalarının ardından Lenovo’nun bu yılki üst segment cihazının ilk görseli de sızdı. Daha önce sızan 2 Play ve Moto Z2 Force modellerine benzerliği ile dikkat çeken Moto Z2’nin geçen yılki Moto Z modelinde olduğu gibi Moto Modları destekleyeceği söylentiler arasında.

2 Play ve Z2 Force modellerinin görsellerinin sızmasının ardından son olarak ailenin amiral gemisi modeli Moto Z2'nin görseli de sızdırıldı. Android Authority'nin ortaya çıkardığı görselde cihazın ön yüzünün Z2 Play ve Z2 Force modellerine sensör pozisyonları, parmak izi okuyucusu şekli ve donanım tuşları bakımından oldukça benzer oluşu oldukça dikkat çekti.


Cihazın özellikleri bakımından henüz bir bilgi olmasa da, piyasadaki diğer amiral gemi modelleri gibi Snapdragon 835 işlemcisini kullanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Cihazın Z2 Play modeli ile birlikte 8 Haziran'da tanıtılması bekleniyor.

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Lenovo Moto Z2 görseli sızdırıldı
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