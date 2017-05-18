Lenovo Moto Z2 görseli sızdırıldı

Moto Z2 Play ve Z2 Force modellerinin görsellerinin sızmasının ardından son olarak ailenin amiral gemisi modeli Moto Z2'nin görseli de sızdırıldı. Android Authority'nin ortaya çıkardığı görselde cihazın ön yüzünün Z2 Play ve Z2 Force modellerine sensör pozisyonları, parmak izi okuyucusu şekli ve donanım tuşları bakımından oldukça benzer oluşu oldukça dikkat çekti.



Cihazın özellikleri bakımından henüz bir bilgi olmasa da, piyasadaki diğer amiral gemi modelleri gibi Snapdragon 835 işlemcisini kullanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Cihazın Z2 Play modeli ile birlikte 8 Haziran'da tanıtılması bekleniyor.