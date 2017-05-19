Twitter çöktü mü? İşte son durum...

Twitter kullanıcıları bu sabah siteye girişte sıkıntı yaşadı. Sosyal medya platformu Twitter'da kullanıcılar tweet paylaşamıyor. Paylaşım yapmaya çalışan kullanıcılar, hata ile karşılaşıyor.

İNGİLTERE, TÜRKİYE VE JAPONYA...

Twitter'dan konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, paylaşımlarda kısa süre önce bir düzelme yaşandı ancak söz konusu sıkıntı belli aralıklarla devam ediyor. Erişim sıkıntısı yaşayan ülkelerin başında ise İngiltere, Türkiye ve Japonya yer alıyor. Hollanda, İspanya, ABD ve Fransa'nın bir kısmında da sıkıntı yaşandığı belirtiliyor.

HATA UYARISI ÇIKIYOR

Konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmese de Twitter'ın tartışma platformunda yaşanan bağlantı sorunuyla ilgili sorulan soruya cevap veren Twitter yetkilileri, "Kısa süreli bir kesinti oldu. Bunun için özür dileriz. Sorun şu anda düzelmiş olmalı." ifadelerini kullansa da halen ara ara kesintiler devam ediyor.