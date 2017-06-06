En keşfedildi

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Teknoloji Haberleri

Giriş Tarihi: 6.6.2017 11:02 Güncelleme Tarihi: 6.6.2017 11:46
En sıcak gezegen keşfedildi

Dünya'dan yaklaşık 650 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin yüzey sıcaklığının 4 bin 300 derece olduğu tespit edildi Gök bilimciler, şimdiye kadar bilinen en sıcak gezegeni keşfetti.

"Nature" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Jüpiter'e benzeyen, "KELT-9b" adı verilen gezegenin yüzey sıcaklığı gündüz vakti 4 bin 300 dereceye ulaşıyor.

Bu sıcaklık, Samanyolu galaksisindeki birçok yıldızın yüzey sıcaklığından daha fazla. KELT-9b'nin sıcaklığı, yüzey sıcaklığının 5 bin 500 dereceyi bulduğu Güneş'ten ise bin 200 derece az.

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En sıcak gezegen keşfedildi
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