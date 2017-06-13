Depremden sonra telefonlar neden kilitleniyor ve nasıl iletişim kurulur?

Teknoloji sayesinde gelişmelerden anında haberdar olmanın en önemli yolu elbette kesintisiz iletişim. Ancak 1999 yılında yaşanan büyük deprem sonrası gündeme gelen telekomünikasyon kesintisi 18 yıl sonra 2017'de hasar oluşmamasına rağmen yine yaşandı. Ege Denizi'nde yaşanan deprem sonrasında yeniden yakın geçmişe bakalım. 17 Ağustos 1999'da gerçekleşen depremin ardından iletişim konusunda tüm Türkiye'de büyük sıkıntılar yaşanmış, sadece deprem bölgesinde değil hemen hemen tüm ülkede telefonlar kesilmiş, kilitlenmişti. İnsanlar yakınlarının akıbeti konusunda haber alamadıkları için endişelenmişti. Devlet makamları da bölgenin durumu hakkında bilgi edinemedikleri için duruma müdahalede gecikmişti.