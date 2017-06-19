Gençler cep telefonunu 'arkadaş' olarak görüyor

İstanbul Üniversitesi (İÜ) doktora öğrencileri tarafından üniversitede okuyan gençlerin cep telefonunu nasıl algıladığını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan araştırma, katılımcıların yaklaşık yarısının cep telefonunu "arkadaş" olarak gördüğünü ortaya çıkardı.

İÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Sezer ve Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Seher Er yönetiminde Sezgin Savaş, Banu Altun, Esra Büdün, Gökhan Tekin, Gülistan Elmacıoğlu'nun aralarında bulunduğu doktora öğrencileri tarafından üniversitede okuyan gençlerin cep telefonunu nasıl algıladığını ortaya çıkarmak amacıyla bir araştırma gerçekleştirildi.

Araştırma kapsamında, Kırklareli ve İstanbul'da 320 kişiyle yüz yüze görüşme yapıldı.

Araştırmada, "Cep telefonunun eğitim durumu ne olabilir?" sorusuna, katılımcıların yaklaşık üçte biri "lisansüstü eğitime sahip olabileceği" yanıtını verirken bu cevabı, yüzde 21,9 ile "okuryazar olabileceği" ve yüzde 12,8'i ile "üniversite mezunu olabileceği" cevabı izledi.

Cep telefonlarının cinsiyeti konusunda yöneltilen soruda ise öğrencilerin yüzde 54,4'ü "kadın", yüzde 45,6'sı da "erkek" şıkkını işaretledi.

Araştırmada, üniversitede okuyan gençlerin yüzde 58,4'ünün günde 1-5 saat arasında, yüzde 26,3'ünün günde 6-10 saat, yüzde 9,7'sinin ise 11 saatten fazla cep telefonu kullandığı sonucuna ulaşıldı.