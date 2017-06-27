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'a tarihi ceza!

Giriş Tarihi: 27.6.2017 13:53 Güncelleme Tarihi: 27.6.2017 14:45
Google'a tarihi ceza!

Avrupa Komisyonu 'a, arama motoru pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 2.4 milyar euroyu aşan para cezası verdi. Karara göre şirket, alışveriş konusundaki aramaları manipule ederek küçük rakiplerini saf dışı bırakıyor.

, rekabet kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından 2.42 milyar euro tutarında cezaya çarptırıldı.

Avrupa Komisyonu'nun Google'a verdiği rekor cezanın nedenini ise arama sonuçlarını kendi lehine olarak yeni Google alışveriş servisleri doğrultusunda manipüle ettiğini ve pazar hakimiyetini kötüye kullanmasını olarak gösteriyor.

7 yıldır süren araştırmanın sonucunda verilen karara ilişkin gerekçe Google tarafından reddedilirken, Avrupa Komisyonu henüz ayrıntılı bir yorumda bulunmadı.

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Google'a tarihi ceza!
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