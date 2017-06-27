Google'a tarihi ceza!

Google, rekabet kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından 2.42 milyar euro tutarında cezaya çarptırıldı.

Avrupa Komisyonu'nun Google'a verdiği rekor cezanın nedenini ise arama sonuçlarını kendi lehine olarak yeni Google alışveriş servisleri doğrultusunda manipüle ettiğini ve pazar hakimiyetini kötüye kullanmasını olarak gösteriyor.

7 yıldır süren araştırmanın sonucunda verilen karara ilişkin gerekçe Google tarafından reddedilirken, Avrupa Komisyonu henüz ayrıntılı bir yorumda bulunmadı.