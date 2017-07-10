Akıllı hoparlör hayat kurtardı!

Akıllı hoparlörlerin ev içerisinde ışıkları açmak, ısıtıcının derecesiyle oynamak ya da belli bir müzik listesini çalabilmek gibi önemli işlevleri olduğu biliniyor. Fakat son yaşanan olayla birlikte bu cihazların ev içi şiddet, hırsızlık ya da benzeri olaylarda da ne kadar önemli olabileceğini gözler önüne serdi.

YANLIŞLIKLA POLİSİ ARADI!

Bundan bir hafta önce gerçekleşen olayda Eduardo Barros isimli bir erkek, kız arkadaşı ve onun kızıyla birlikte otururken bir konu üzerinde tartışmaya başladı ve kavga fiziksel bir hale dönüştü.

Barros evde bulundurduğu silahı çekerek kız arkadaşını tehdit etmeye başladı. Bu sırada ev içerisinde "Polisi aradın mı?" diye bağırarak dolaşmaya başlayan Barros'un bu sözleri, akıllı hoparlörler tarafından yanlış anlaşıldı ve hoparlör polisi aradı.

Evin içerisinde gerçekleşen bağırış çağırışa tanıklık eden polisler de kısa bir süre içerisinde eve operasyon düzenleyerek Barros'un kız arkadaşını ve çocuğunu evden çıkartmayı başardı. Kadın hastaneye gitmeye gerek duymayacak kadar hafif yaralarla bu olayı atlatırken, Barros için aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil.

Zira kendisi SWAT ekipleri eve gelene kadar dışarı çıkmamayı seçti ve ardından da arabulucuların devreye girmesiyle birlikte sakinleştirilerek tutuklandı. Yasadışı yollardan silah edinmek ve barındırmak, evde bulunan bir kişiye saldırı ve kişiyi özgürlüğünden alıkoymak suçuyla yargılanacak.

Polis ekipleri ise akıllı hoparlörlerin yanlışlıkla da olsa 911'i aramasınınevdeki kadın ve kızının hayatını kurtarmış olabileceğini söyleyerek, akıllı hoparlörlerin aslında gerçek anlamda işlevli olabileceklerini gözler önüne sermiş oldu (Shift delete)