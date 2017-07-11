iPhone 8'in ayna gibi yüzeyi olabilir!

Bilginin kaynağı, iPhone konusunda güvenilir bilgiler sızdırmasıyla bilinen Benjamin Geskin'ın Twitter'ı. Benjamin, firmanın içinden birinin ona planlardan bahsettiğini söylüyor.

Geskin'e göre, iPhone 8 için dört renk yolda. Diğer renkler muhtemelen beyaz, siyah ve kırmızı altın rengi olacak. Bu arada yukarıdaki resmin Geskin tarafından tweet'lenen yansıtıcı-kasalı eski bir iPhone olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Ama yine de bir fikir veriyor.

ÖNCEDEN İPHONE 8 İÇİN ALTIYA KADAR RENK BEKLİYORDUK

Kırmızı, altın ve gri de buna dahildi, ama ayna gibi yüzey pek aklımıza gelmemişti. Bu kesinlikle iPhone'un onuncu yıl dönümü cihazını kalabalıktan ayıracaktır.

Söylentinin Touch ID sensörünün arka tarafta mı ön tarafta mı olacağıyla ilgili olmamasına sevindik, çünkü tüm senedir bu konuda söylentiler duyuyoruz.

Söylentilere göre iPhone 8'in Eylül'de ortaya çıktığında bize sunma ihtimali olan bazı diğer şeylerin arasında şunlar var: Kenarsız ekran, ekstra AR özelliklerine sahip dikey pozisyonlanmış çift lens kamera, ve hatta eğimli ekran