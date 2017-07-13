Verizon yandı! 6 milyon kişi tehlikede

UpGuard, verileri şirketin İsrail'in Ra'anana şehrindeki merkezinde, bir Nice Systems mühendisine kadar taradı. Verizon için arka ofis ve çağrı merkezi hizmetleri sunan Nice Systems'deki mühendis, Verizon müşteri arama verilerini saklamak için bir Amazon S3 bulut hesabı açtı.

İsim, adres, telefon numarası ve hesap PIN kodunu içeren veriler, burada güvensiz bir şekilde saklandı. ZDNet'e göre, müşteri aramalarından elde edilen bu veriler, merkeze yapılan son 6 aydaki aramaları kapsıyor ve müşteri deneyimini iyileştirmek için saklanıyor.

TÜM HESABA ERİŞİLEBİLİYOR

UpGuard, Verizon'u 13 Temmuz'da uyardığını da söylüyor, ancak operatör bu konuda bir önlem almadığından, bir web adresini tahmin edebilen herkes verilere ulaşabiliyor.

Bu verilerle abone hesaplarına girerek daha detaylı verilere ulaşmak ya da başkası yerine çağrı merkezini arayarak işlem yapmak mümkün oluyor.