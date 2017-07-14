Toplu taşımada akıllı bilet dönemi

Teknoloji kullanımı farklı alanlarda hayatımıza girmeye devam ediyor. Van'da hizmete girmeye hazırlanan Elektronik Ücret Toplama Sistemi için altyapı çalışmaları başladıVan'da toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Elektronik Ücret Toplama Sistemi'ne (EÜTS) geçiş için geri sayım başladı. Bir süre önce ihalesi tamamlanan akıllı kart için yüklenici firma donanımsal ve altyapısal çalışmalarına start verildi. Kent genelinde Büyükşehir Belediyesi ve özel halk otobüslerinde, ulaşımı tek kartla sağlayacak olan elektronik ücret toplama sistemini Asis Elektronik Bilişim Sistemleri üstlenmişti. Sistemin hayata geçmesiyle vatandaşlar, otobüslerde akıllı kartla ulaşım hizmetlerinden yararlanabilecekler.