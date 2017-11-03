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'da X çılgınlığı

İHA

Teknoloji Haberleri

Giriş Tarihi: 3.11.2017 22:04 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 22:45
Almanya'da iPhone X çılgınlığı

'da satışa sunulan 'ın yeni modeli iPhone X modeli için uzun kuyruklar oluştu.

'ın, yüz tanıma özelliği ile güvenli kullanım olanağı sunan X modeli, özellikle genç kullanıcılar arasında büyük bir heyecana yol açtı. Tüm dünyada olduğu gibi, 'da da iPhone X'e ilk sahip olmak için Apple mağazaları önünde uzun kuyruklar oluştu. İPhone X hayranları, yeni yıla yaklaşırken Apple'nin böyle güzel bir sürpriz yapmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Almanya'da piyasa değeri bin 100 euroyu aşan telefon için iPhone X hayranları fiyatı, telefona vermeye değer buldular.

YÜZ TANIYAN İPHONE X SAHNEDE

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Almanya'da iPhone X çılgınlığı
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