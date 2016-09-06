 Bayburt Grup Özel İdare elendi! - Türkiye Kupası - 6 Eylül 2016 Salı

Bayburt Grup Özel İdare elendi!

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Serhat Ardahan Spor, Bayburt Grup Özel İdare’yi kendi sahasında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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Türkiye Kupası 06 Eylül 2016, Salı

Güncelleme: 06 Eylül 2016, Salı 17:51

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Serhat Ardahan Spor, Bayburt Grup Özel İdare'yi kendi sahasında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Serhat Ardahan Spor, kendi evinde Türkiye 3. Lig 1 Grup'ta mücadele eden Bayburt Grup Özel İdarespor'u 1-0 yenerek kupada üst tura yükseldi. Serhat Ardahan Spor'a galibiyeti getiren gol 88. dakikada Ali Emre Duman'dan geldi.

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