Bursa derbisinde zafer Yeşil Bursa'nın

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur karşılaşmasında Bursa derbisinde Yeşil Bursa ile 3'üncü Lig'in yeni takımı Karacabey Birlikspor karşı karşıya geldi. Bursa'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Yeşil Bursa ikinci tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14.dakikada Utku, soldan süratle Karacabey Birlikspor ceza alanına sokuldu. Sert şutunda iyi yer tutan kaleci İhsan Turgut gole izin vermedi.

28.dakikada Alim Harlak sağdan süratle ceza alanına sokuldu. Yerden sert ortasında İlhan'ın kafa şutunu kaleci Volkan yakaladı.

43.dakikada Yeşil Bursa'nın kazandığı köşe atışını Utku kullandı. Kale sahası dışana attığı topa iyi yükselen Mehmet sert bir kafa şutuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

55.dakikada Karacabey Birlikspor'un kazandığı serbest atışı Ali Serin kullandı. Kaleci Volkan'dan seken topu Alim kaleye gönderdi.Kadir'in eline çarqtığı için hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak yardımcı hakemin uyarısıyla kararını iptal eden hakem Bilal Çavuş serbest vuruşla topu Yeşil Bursa'ye verdi.

57.dakikada Samet'in ortasında Alim Harlak'ın vuruşunda top yan direkten döndü. Alim'in ikinci vuruşunu ise kaleci Volkan köşede yakaladı.

60.dakikada Karacabey Birlikspor AŞ'nin kazandığı serbest atışta Onur'un atışında top yan direkten geri döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

81. dakikada Onur'un sağdan ter tarafa pasında, Alim Harlak, soldan ceza alanına girdi. Kale sahasına yaklaşırken köşeye vurdu. Volkan topu son anda kornere tokatlayıp gole izin vermedi.