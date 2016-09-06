Nevşehirspor kupada tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme maçında Gazi Stadyumunda oynanan müsabakada Nevşehirspor, 68 Aksaray Belediyespor'u konuk etti. Maçta ilk dakikalar karşılıklı ataklar ile geçilirken maçın 24. dakikasında Nevşehirspor Aydın Kuzu'nun penaltı golü ile maçta 1-0 öne geçti. Maçta ilk yarı da bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısının ilk dakikalarında Aksaray Belediyespor maçta beraberlik için yüklenirken maçın 82. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Nevşehirsporlu futbolcu Aydın Kuzu aradaki farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. Maç bu skorla sona ererken Nevşehirspor Ziraat Türkiye kupasında tur atlayan taraf oldu.

Öte yandan maç içerisinde futbol sahalarında ender görülen olaylardan bir tanesinin daha yaşanması protokol tarafından büyük alkış aldı. Nevşehirsporlu taraftarlar, Aksaray Belediyesporlu taraftarlar ile hep birlikte Aksaray Belediyesporun renkleri olan siyah-beyaz sloganları atarken, maç öncesinde ise Nevşehirsporlu taraftarlar Aksaray Belediyesporlu futbolcuları tribünlere davet ederek alkışladı.

Gazi Stadyumunda oynanan müsabakayı AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Vali Yardımcısı Hasan Kayhan, Nevşehirspor Kulp Başkanı Muzaffer Leblebici, İlçe ve belde belediye başkanları, KAPTİD başkanı Yakup Dinler ve çok sayıda taraftar izledi.