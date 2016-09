Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelelerinde, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor. Bugün 5 maçla başlayacak olan kupanın 2. turu Çarşamba ve Perşembe seanslarıyla devam edecek. Bu heyecanı A Spor'la birlikte Sabah.com.tr üzerinden de an be an tüm gelişmeleriyle birlikte takip edebileceksiniz.

İŞTE GÜNÜN PROGRAMI

21 Eylül 2016 Çarşamba

12:00 | 24 ERZİNCANSPOR – ADANASPOR / CANLI

14:30 | MANİSA B.B.SPOR - Ç.RİZESPOR / CANLI

16:30 | SAMSUNSPOR - DİYARBEKİR SPOR / CANLI

19:00 | TRABZONSPOR - SERHAT ARDAHAN SPOR / CANLI

21:30 | ADANA DEMİRSPOR - B. B. ERZURUMSPOR / CANLI

