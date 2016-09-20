Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası, 2. tur maçları ile start alıyor. İşte günün programı...
Türkiye Kupası 20 Eylül 2016, Salı
Güncelleme: 20 Eylül 2016, Salı 09:52
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelelerinde, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor. Bugün 5 maçla başlayacak olan kupanın 2. turu Çarşamba ve Perşembe seanslarıyla devam edecek. Bu heyecanı A Spor'la birlikte Sabah.com.tr üzerinden de an be an tüm gelişmeleriyle birlikte takip edebileceksiniz.
İŞTE GÜNÜN PROGRAMI
21 Eylül 2016 Çarşamba
12:00 | 24 ERZİNCANSPOR – ADANASPOR / CANLI
14:30 | MANİSA B.B.SPOR - Ç.RİZESPOR / CANLI
16:30 | SAMSUNSPOR - DİYARBEKİR SPOR / CANLI
19:00 | TRABZONSPOR - SERHAT ARDAHAN SPOR / CANLI
21:30 | ADANA DEMİRSPOR - B. B. ERZURUMSPOR / CANLI
Ziraat Türkiye 2. Tur karşılaşmaları 20-21-22 Eylül 2016 tarihlerinde canlı yayın ve HD kalitesi ile A Spor'da...
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