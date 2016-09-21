 Adana Demirspor - BB Erzurumspor (CANLI) - Türkiye Kupası - 21 Eylül 2016 Çarşamba

Adana Demirspor - BB Erzurumspor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanan Adana Demirspor - BB Erzurumspor mücadelesi A SPOR ve sabah.com.tr'den canlı olarak yayınlanıyor.

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Türkiye Kupası 21 Eylül 2016, Çarşamba

Güncelleme: 21 Eylül 2016, Çarşamba 21:12

Adana Demirspor - BB Erzurumspor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanan Adana Demirspor - BB Erzurumspor mücadelesi A SPOR ve sabah.com.tr'den canlı olarak yayınlanıyor.

ADANA DEMİRSPOR - ERZURUMSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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