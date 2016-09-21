Adana Demirspor - BB Erzurumspor maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Adana Demirspor - BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Erzurumspor 3-1 kazanarak bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme maçında Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçta Adana Demirspor, Erzurumspor'a 1-3 yenilerek kupaya veda etti. Bu sonucun ardından Erzurumspor bir üst tura yükseldi.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

11.dakikada Halil İbrahim Tuna'nın golüyle Erzurumspor öne geçti: 0-1

20.dakikada Adana Demirspor'da Sercan Kaya beraberlik golünü kaydetti: 1-1

38.dakikada Ersel Aslıyüksek'in golüyle Erzurumspor yeniden öne geçti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sonuçlandı: 1-2

53.dakikada Murat Paluli'nin golüyle Erzurumspor farkı 2'ye çıkardı: 1-3

Karşılaşma bu skorla sonuçlandı.



GOLLER

ADANA DEMİRSPOR: 1- ERZURUM BB: 3

ADANA DEMİRSPOR: 1- ERZURUM BB: 2

ADANA DEMİRSPOR: 1- ERZURUM BB: 1

ADANA DEMİRSPOR:0- ERZURUM BB: 1





