Adana Demirspor - BB Erzurumspor maç sonucu
Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Adana Demirspor - BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Erzurumspor 3-1 kazanarak bir üst tura yükseldi.
Türkiye Kupası 21 Eylül 2016, Çarşamba
Güncelleme: 21 Eylül 2016, Çarşamba 21:12
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme maçında Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçta Adana Demirspor, Erzurumspor'a 1-3 yenilerek kupaya veda etti. Bu sonucun ardından Erzurumspor bir üst tura yükseldi.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
11.dakikada Halil İbrahim Tuna'nın golüyle Erzurumspor öne geçti: 0-1
20.dakikada Adana Demirspor'da Sercan Kaya beraberlik golünü kaydetti: 1-1
38.dakikada Ersel Aslıyüksek'in golüyle Erzurumspor yeniden öne geçti: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sonuçlandı: 1-2
53.dakikada Murat Paluli'nin golüyle Erzurumspor farkı 2'ye çıkardı: 1-3
Karşılaşma bu skorla sonuçlandı.
GOLLER
ADANA DEMİRSPOR: 1- ERZURUM BB: 3
ADANA DEMİRSPOR: 1- ERZURUM BB: 2
ADANA DEMİRSPOR: 1- ERZURUM BB: 1
ADANA DEMİRSPOR:0- ERZURUM BB: 1
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