Trabzonspor gol oldu yağdı

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Trabzonspor - Serhat Ardahan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi takım 6-0'lık gibi farklı bir skorla kazanarak bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Trabzonspor - Serhat Ardahan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi takım 6-0'lık gibi farklı bir skorla kazanarak bir üst tura yükseldi.



GOLLER



TRABZONSPOR: 1- SERHAT ARDAHANSPOR: 0

TRABZONSPOR: 2- SERHAT ARDAHANSPOR: 0

TRABZONSPOR: 3- SERHAT ARDAHANSPOR: 0

TRABZONSPOR: 4- SERHAT ARDAHANSPOR: 0

TRABZONSPOR: 5- SERHAT ARDAHANSPOR: 0

TRABZONSPOR: 6- SERHAT ARDAHANSPOR: 0

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Trabzonspor, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Serhat Ardahanspor'u 6-0 yenerek üst tura yükseldi.

25. dakikada Trabzonspor golü buldu. Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışı sağından kullandığı serbest atışta oluşan karambolde arka direk dibinden Mustafa Akbaş, dokunarak topu filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

47. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Suk'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen N'Doye sert bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

58. dakikada bordo-mavili takımın üçüncü golü geldi. Bero'nun sağdan ortasında, savunmada Emre Batı'nın uzaklaştıramadığı topu kapan Suk, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0

77. dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Bero'nun sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Mustafa Akbaş'ın kafa vuruşunda, Mustafa Yumlu'nun çizgi üzerinde dokunduğu top ağlara gitti: 4-0

83. dakikada Karadeniz temsilcisi farkı 5'e çıkardı. Ceza alanı içinde Okay Yokuşlu'nun yerden şutunda savunmaya çarpan top kaleci Güven Yılmaz'ın sağından filelerle buluştu: 5-0

85. dakikada Trabzonspor farkı 6'ya yaptı. Ceza sahası içinde topla buluşan N'Doye'nin şutunda kaleci Güven Yılmaz'dan dönen topu Sheidaev, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 6-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

- MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Serhat Ardahanspor karşısında kadroda ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Bordo-mavili takımda, genç oyuncular Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı ve Ramil Sheidaev bu sezon ilk kez Serhat Ardahanspor karşılaşmasında 18 kişilik maç kadrosunda yer buldu. Shediaev, 64. dakikada Mehmet Ekici'nin yerine oyuna girerek ilk kez resmi maçta bordo-mavili takımın formasını giydi. Aytemiz Alanyaspor maçında ikinci yarı oyuna giren Dame N'Doye ise kupada Serhat Ardahanspor karşısında bu sezon ilk kez 11'de maça başladı.

- TRİBÜNDE ARDAHAN TARAFTARLARI

Trabzonspor-Serhat Ardahanspor mücadelesinde konuk ekibin taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı.

Bordo mavililer cezası nedeniyle bu maça taraftarlarından yoksun çıkarken, yaklaşık 100 civarında konuk ekip taraftarı ise Hüseyin Avni Aker tribünlerinde kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı. Taraftarlar, yoğun yağış nedeniyle ikinci yarıda kapalı tribüne alındı.

Trabzon'da aralıksız olarak devam eden yağış nedeniyle stat zeminin bir bölümü de su topladı. Maç öncesinde hakem Özgüç Türkalp, yardımcılarıyla birlikte yaptığı incelemede stat zeminin futbol oynamaya elverişli olduğuna karar vererek maçı oynattı.

- İLK GOLLERİNİ ATTILAR

Ligin ilk 2 haftasında Onazi'nin golleriyle Kasımpaşa'yı 2-0 yenen ve son 3 maçta gol kaydedemeyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na gol sessizliği bozdu.

Karşılaşmayı 6-0 gibi farklı sonuçla kazanan bordo-mavili takımda, Mustafa Akbaş, N'Doye, Suk, Mustafa Yumlu, Okay Yokuşlu ve Sheidaev ilk gollerini kaydettiler.

Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Özgüç Türkalp, Osman Karakaş, Soner Maraş

Trabzonspor: Esteban, Zeki Yavru, Akakpo (Dk. 46 Ibanez), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Aytaç Kara (Dk. 24 Castillo), Mehmet Ekici (Dk. 64 Sheidaev), Bero, N'Doye, Suk

Serhat Ardahanspor: Güven Yılmaz, Nazım Berat Karaali, Emre Batı, Eray Şekerci, Askarov, Arda Saltan, Mehmet Akif Tatlı, Volkan Solak, Emrah Akar (Dk. 46 Sezer Doğan), Armağan Kuş (Dk. 73 Hüseyin Emre Kalfa), Sharipov (Dk. 83 Ali Emre Duman)

Goller: Dk. 25 Mustafa Akbaş, Dk. 47 N'Doye, Dk. 58 Suk, Dk. 77 Mustafa Yumlu, Dk. 83 Okay Yokuşlu, Dk. 85 Sheidaev (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Akakpo, Dk. 37 Mehmet Ekici, Dk. 57 Castillo, Dk. 60 Bero, Dk. 71 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)