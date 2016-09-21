Trabzonspor - Serhat Ardahan (CANLI)
Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanan Trabzonspor - Serhat Ardahan maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
Türkiye Kupası 21 Eylül 2016, Çarşamba
Güncelleme: 21 Eylül 2016, Çarşamba 18:33
Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanan Trabzonspor - Serhat Ardahan maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
GOLLER
TRABZONSPOR: 1- SERHAT ARDAHANSPOR: 0
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