Fernandao Sow yaptı

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda İzmir'de tek golle yendiği Menemen'i Kadıköy'den 6 golle uğurladı. 38'de Salih'in pasında Sow'a nazire yaparcasına röveşatayla fileleri bulan Fernandao soğuk havayı ısıttı: 1-0. 3 dakika sonra Stoch'un soldan yerden kullandığı kornerde Neustadter atladı, Skrtel bomboş fileleri buldu: 2-0. 67'de Caner'in sağdan pasında Fernandao plaseledi 3-0... 70'de soldan Stoch getirdi, Samed topla ilk buluşmasında golü attı: 4-0. 78'de Şener'in ara pasında Fernandao hat-trick yaptı: 5-0. 84'te ise Stoch skoru belirledi: 6-0. 7 puana ulaşan F.Bahçe, bir maçı eksik 9 puanlı lider G.Birliği'nin ardında ikinci sırada.



Benim kopyamsın!

Fenerbahçe'de adı 'Dünyaya tersten bakan adam'a çıkan Sow, dün Fernandao'nun attığı röveşataya kayıtsız kalmadı. Tatilde olmasına rağmen sosyal medya hesabından, "Fernandao, sen benim kopyamsın. Süper" yorumu yaptı, mesajını gülen emojilerle süsledi. Bu arada Fernandao forma giydiği son 5 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi.