 Affedilen Yasin Öztekin, Elazığ maçı kadrosunda - Türkiye Kupası - 16 Ocak 2017 Pazartesi

Affedilen Yasin Öztekin, Elazığ maçı kadrosunda

Galatasaray'da affedilen Yasin Öztekin, Elazığspor maçı kadrosuna alındı.

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Türkiye Kupası 16 Ocak 2017, Pazartesi

Güncelleme: 16 Ocak 2017, Pazartesi 14:27

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda yarın deplasmanda Elazığspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımın Elazığ kafilesinde kaleci Fernando Muslera, Nigel de Jong ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Semih Kaya, Luis Cavanda ve Sinan Gümüş yer almıyor. Sarı kırmızı takımda bir süre önce kadro dışı bırakılan ancak geçtiğimiz günlerde affedilen Yasin Öztekin ise kadroya alındı.

Elazığ'a bugün gidecek Galatasaray'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Cenk Gönen, Batuhan Şen, Ahmet Gül, Ahmet Yılmaz Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Armindo Bruma, Lionel Carole, Berk Ünsal, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Sabri Sarıoğlu, Soner Gönül, Birhan Vatansever.

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