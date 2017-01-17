Tuzlaspor liderliği ve turu garantiledi
Tuzlaspor, deplasmanda 24 Erzincanspor'u 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nu lider olarak tamamlamayı garantiledi ve tur atladı.
Türkiye Kupası 17 Ocak 2017, Salı
Güncelleme: 17 Ocak 2017, Salı 11:45
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında 3. Lig takımı takımı 24 Erzincanspor, 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan maçta, Kıvanç Salihoğlu'nun jeneriklik golüyle Tuzlaspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Tuzlaspor bu galibiyetle puanını 12'ye çıkardı ve Galatasaray'ın da yer aldığı gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. 7 puanda kalan 24 Erzincanspor ise maç fazlasıyla 2. sırada yer alıyor.
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