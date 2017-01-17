Tuzlaspor liderliği ve turu garantiledi

Tuzlaspor, deplasmanda 24 Erzincanspor'u 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nu lider olarak tamamlamayı garantiledi ve tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında 3. Lig takımı takımı 24 Erzincanspor, 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan maçta, Kıvanç Salihoğlu'nun jeneriklik golüyle Tuzlaspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Tuzlaspor bu galibiyetle puanını 12'ye çıkardı ve Galatasaray'ın da yer aldığı gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. 7 puanda kalan 24 Erzincanspor ise maç fazlasıyla 2. sırada yer alıyor.

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24 Erzincanspor: 0 - Tuzlaspor: 1 (Kıvanç Salihoğlu)