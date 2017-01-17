Boluspor-Kayserispor maçından gol çıkmadı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. hafta maçında TFF 1. Lig takımı Boluspor sahasında Süper Lig temsilcisi Kayserispor'u ağırladı. A Spor'dan canlı yayınlanan maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Kayserispor, D Grubu'ndaki puanını 7'ye çıkardı ve 2. sıradaki yerini korudu. Boluspor ise 5 puanla 3. sırada yer alıyor. Bu grupta Beşiktaş 10 puanla lider durumda bulunuyor. Son sırada ise 3 puanlı Darıca Gençlerbirliği var.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

21'inci dakikada Murat serbest vuruşta direk kaleye vurdu, kaleci topu uzaklaştırdı.

28'inci dakikada Vrede sağdan ortaya çevirdi Yusuf Emre'nin plasesinde top kalecide kaldı.

41'inci dakikada Guido sağdan ceza sahası ön çizgisi üzerinde Vrede'ye verdi. Vrede'nin şutunmda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

48'inci dakikada Giudo'nun sol kanattan çalımlarla ilerleyerek verdiği pasta Vrede'nin ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şutta top az farkla direğin üzerinden dışarı çıktı.

55'inci dakikada Umut soldan ortaladı Furkan kafayla vurdu top az farkla auta çıktı.

66'ıncı dakikada Hakan soldan ortaladı Guido kafayla vurdu, kaleci topu kornere çeldi.

74'üncü dakikada Ufuk'un uzun pasında Deniz'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90'ıncı dakikada Yusuf Emre'nin ceza sahası dışından attığı pasta Poepon'un şutunda top auta gitti.

Maç 0-0 sona erdi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Özgüç Türkalp, Özgür Ertem, Osman Karataş

Boluspor: Erdi Yokuşlu, Renato Arapi, Guido Koçer (Dk. 79 Mücahit Özkul), Abdülkadir Özdemir, Necati Yakuplar, Sinan Yılmazer (Dk. 67 Burak Asan) (Dk. 59 Rydellromano Poepon), Nurullah Turan, Hakan Arslan, Emre Gültekin, Kadir Pekmezci, Mitchell Vrede

Kayserispor: Nadhoim Ahamada, Anıl Karael, Levent Gülen, Kubilay Sönmez, Umut Sönmez, Furkan Yaman, Miladin Stevanovic (Dk. 46 Kana Bıyık), Murat Durer, Murat Ilıman, Onur Beytaş (Dk. 46 Deniz Türüç), Ufuk Budak

Sarı kartlar: Dk. 45 Renato Arapi, Dk. 48 Nurullah Turan, Dk. 73 Abdulkadir Özdemir, Dk. 80 Burak Asan (Boluspor), Dk. 45 Anıl Karael (Kayserispor)