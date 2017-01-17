 İnegölspor - Çaykur Rizespor maçı golsüz bitti - Türkiye Kupası - 17 Ocak 2017 Salı

İnegölspor - Çaykur Rizespor maçı golsüz bitti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda oynanan İnegölspor - Çaykur Rizespor maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.

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Türkiye Kupası 17 Ocak 2017, Salı

Güncelleme: 17 Ocak 2017, Salı 13:44

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. hafta maçında 2. Lig temsilcisi İnegölspor, Süper Lig takımı Çaykur Rizespor'u konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçlar Çaykur Rizespor, B Grubu'ndaki puanını 13'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Gruptaki ilk puanını alan İnegölspor ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

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