İnegölspor - Çaykur Rizespor maçı golsüz bitti
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda oynanan İnegölspor - Çaykur Rizespor maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Türkiye Kupası 17 Ocak 2017, Salı
Güncelleme: 17 Ocak 2017, Salı 13:44
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. hafta maçında 2. Lig temsilcisi İnegölspor, Süper Lig takımı Çaykur Rizespor'u konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçlar Çaykur Rizespor, B Grubu'ndaki puanını 13'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Gruptaki ilk puanını alan İnegölspor ise 1 puanla son sırada yer alıyor.
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