İnegölspor - Çaykur Rizespor maçı golsüz bitti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. hafta maçında 2. Lig temsilcisi İnegölspor, Süper Lig takımı Çaykur Rizespor'u konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçlar Çaykur Rizespor, B Grubu'ndaki puanını 13'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Gruptaki ilk puanını alan İnegölspor ise 1 puanla son sırada yer alıyor.