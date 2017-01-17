Riekerink: Namusunuzu temizleyin
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Elazığspor mücadelesi öncesinde oyuncularına çarpıcı sözler sarf etti.
Türkiye Kupası 17 Ocak 2017, Salı
Güncelleme: 17 Ocak 2017, Salı 09:49
Hollandalı hoca, öğrencileriyle yaptığı toplantıda, "Bu maç bizim için çok önemli, öncelikle bunu bilin. Tuzlaspor ile oynadığımız karşılaşma sonrası büyük eleştiri almıştık. Yarınki (bugünkü) kupa maçı ve sonrasındaki kupa mücadelelerimizde elinizden geleni yaparak, hem bu turnuvada hem de Süper Lig'de başarıya koşmanızı istiyorum" diyen Riekerink, "Namusunuzu temizleyin" sözleriyle oyuncularına, Tuzlaspor yenilgisi sonrası yapılan eleştirilere sahada yanıt vermeleri gerektiği vurgusunu yaptı. (Fanatik)
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