Hollandalı hoca, öğrencileriyle yaptığı toplantıda, "Bu maç bizim için çok önemli, öncelikle bunu bilin. Tuzlaspor ile oynadığımız karşılaşma sonrası büyük eleştiri almıştık. Yarınki (bugünkü) kupa maçı ve sonrasındaki kupa mücadelelerimizde elinizden geleni yaparak, hem bu turnuvada hem de Süper Lig'de başarıya koşmanızı istiyorum" diyen Riekerink, "Namusunuzu temizleyin" sözleriyle oyuncularına, Tuzlaspor yenilgisi sonrası yapılan eleştirilere sahada yanıt vermeleri gerektiği vurgusunu yaptı. (Fanatik)