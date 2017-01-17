Trabzonspor, kupada Gümüşhanespor'a konuk olacak
Karadeniz ekibi Trabzonspor, deplasmanda Gümüşhanespor'la karşı karşıya gelecek.
Türkiye Kupası 17 Ocak 2017, Salı
Güncelleme: 17 Ocak 2017, Salı 12:10
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda yarın deplasmanda Spor Toto 2. Lig temsilcisi Gümüşhanespor ile karşılaşacak.
Yenişehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.
Grupta 4 maç sonunda 5 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, 7 puanla ikinci sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor.
Ligin ikinci bölümüne Bursaspor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetin moraliyle başlayan Karadeniz ekibinde, sakatlığı bulunan Bero ile kırmızı kart cezalısı N'Doye yarınki maçta forma giyemeyecek.
Trabzonspor'un karşılaşmaya Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Mas, Onazi, Medjani, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Castillo ve Suk 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
CANLI | Boluspor-Kayserispor
-
Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor...
-
Riekerink: Namusunuzu temizle...
-
G.Saray atv’de