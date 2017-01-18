Amed Sportif 90+4'te yıkıldı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta maçında Amed Sportif, Menemen Belediyespor'u konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan maç 2-2 berabere sona erdi.

Bu sonuçla puanını 2'ye yükselten Amed grupta son sırada kalırken, 4 puandaki Menemen Belediyespor ise 3. sırada yer aldı. İki takımın da matemetiksel olarak gruptan çıkma şansı kalmadı. 90+4'te Menemen Belediyespor'un attığı golle Amed Sportif - Menemen Belediyespor maçı berabere bitince Fenerbahçe matematiksel olarak şimdiden tur atlamayı garantiledi. C Grubu'nda lider Gençlerbirliği turu daha önceden garantilemişti.

Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

Amed Sportif: 1 - Menemen Belediyespor: 0 (Bartu Kurtuldu)

Amed Sportif: 1 - Menemen Belediyespor: 1 (Şevket Güngör)

Amed Sportif: 2 - Menemen Belediyespor: 1 (Deniz Naki)

Amed Sportif: 2 - Menemen Belediyespor: 2 (Alberk Koç)

18. dakikada Bartu Kurtuldu'nun golüyle Amed Sportif 1-0 öne geçti.

43. dakikada Şevket Güngör'ün kendi kalesine attığı golle Menemene Belediyespor 1-1 eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

87. dakikada Deniz Naki'nin ceza sahası dışından şık golüyle Amed Sportif 2-1 öne geçti.

90+4'te Alberk Koç'un ceza sahası sol çaprazından aşırtma vuruşuyla Menemen Belediyespor yeniden eşitliği yakaladı: 2-2

Stat: Seyrantepe

Hakemler: Oktay Taş, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Temel

Amed Sportif Faaliyetler: Kazım Sarı, Koray Şanlı, Ercüment Balıkcı, Tekin Adar (Dk. 78 Yusuf Yağmur), Erhan Eren, Şevket Güngör, Bertuğ Bayar (Dk. 53 Deniz Naki), Berat Han (Dk. 69 Emre Tekin Pınar), Mansur Çalar, Bartu Kurtuldu, Hakan Ateş

Menemen Belediyespor: Ömer Alıcı, Mehmet Tayfun Dingil, Mert Hakan Yandaş (Dk. 84 Oğuzhan Çevik), Hikmet Balioğlu, Alberk Koç, Samet Günhan, Selim Şahin, Serkan Çalık, Abdullah Topkara (Dk. 71 Serkan Yola), Jiyan Yavuz, Gökhan Ünal (Dk. 60 Tayfun Aydoğan)

Goller: Dk. 18 Bartu Kurtuldu, Dk. 87 Deniz Naki (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 43 Şevket Güngör (kendi kalesine), Dk. 90+4 Alberk Koç (Menemen Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Jiyan Yavuz (Menemen Belediyespor), Dk. 77 Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler)