Maç sonucu: Aydınspor 1923 0-1 Ümraniyespor

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. hafta maçında 2. Lig takımı Aydınspor 1923, 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u konuk etti. Saat 14.00'de başlayan Aydınspor 1923 - Ümraniyespor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlandı. 90 dakika sonunda maç 1-0 Ümraniyespor üstünlüğü ile sona erdi.

Bu galibiyetle Süper Lig takımları Bursaspor ve Akhisar Belediyespor'un da yer aldığı G Grubu'ndaki puanını 9'a çıkartan ve liderliğe yükselen Ümraniyespor tur atlamayı garantiledi. 5 puanda kalan Aydınspor 1923 ise 3. sırada yer alıyor.

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Aydınspor 1923: 0 - Ümraniyespor: 1 (Abdullah Halman)