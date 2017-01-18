Maç sonucu: Aydınspor 1923 0-1 Ümraniyespor
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda Aydınspor 1923 ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı.
Türkiye Kupası 18 Ocak 2017, Çarşamba
Güncelleme: 18 Ocak 2017, Çarşamba 12:26
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. hafta maçında 2. Lig takımı Aydınspor 1923, 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u konuk etti. Saat 14.00'de başlayan Aydınspor 1923 - Ümraniyespor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlandı. 90 dakika sonunda maç 1-0 Ümraniyespor üstünlüğü ile sona erdi.
Bu galibiyetle Süper Lig takımları Bursaspor ve Akhisar Belediyespor'un da yer aldığı G Grubu'ndaki puanını 9'a çıkartan ve liderliğe yükselen Ümraniyespor tur atlamayı garantiledi. 5 puanda kalan Aydınspor 1923 ise 3. sırada yer alıyor.
Golü izlemek için aşağıdaki linki tıklayın!
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Trabzonspor'a kupada Gümüşhane...
-
Amed Sportif 90+4'te yıkıldı
-
Yasin 90 Wes 15 dk.
-
Aslan kupada 4 köşe