Maç Sonucu: Kırklarelispor 0-2 Şanlıurfaspor
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci maçında Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Kırklarelispor, sahasında TFF 1'inci Lig takımı Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Türkiye Kupası 19 Ocak 2017, Perşembe
Güncelleme: 19 Ocak 2017, Perşembe 13:00
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. haftasında TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, deplasmanda Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'u 2-0 yendi. Oktay Delibalta'nın attığı gol, hazırlanış ve son vuruş açısından ayakta alkışlandı. Konuk takımın diğer golü Artun'dan geldi.
Şanlıurfaspor, puanını 12'ye yükseltirken, ev sahibi ekibin henüz puanı bulunmuyor.
Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!
Kırklarelispor: 0 - Şanlıurfaspor: 1 (Oktay Delibalta)
Kırklarelispor: 0 - Şanlıurfaspor: 2 (Artun Akçakın)
ÖNEMLİ DAKİKALAR
19. dakikada Şanlıurfaspor'dan ceza sahası içinde topu alan Mertcan Çam, geri pas vererek topu Oktay Delibalta'ya gönderdi. Delibalta'nın kaleye çektiği top filelerle buluştu: 1-0
Maçın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
72. dakikada Oktay Delibalta'nın pasıyla ceza alanı içinde buluşan Artun, sol çaprazdan vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.
86. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Batuhan Karadeniz'in aşırtma vuruşu kaleci Polat'ın ellerinde kaldı.
Karşılaşma, Şanlıurfaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Kırklareli Atatürk
Hakemler: Onur Karabaş, İbrahim Çağlar Uyarcan, Oktay Önge
Kırklarelispor: Polat Keser, Davut Babur, Saffet Gurur Yazar, Enis Çeliksu (Dk. 46 Soner Birinci), Mustafa Soytaş (Dk. 67 Nazif Şener), Barış Bakır, Mikail Albayrak, Osman Torun, Sedat Debreli (Dk. 46 Ahmet Baykal), Şahinali Terzi, Bahadır Öztürk
Şanlıurfaspor: Vjekoslav, Mertcan Çam (Dk. 76 Abdulaziz Solmaz), Artun Akçakın, Askar, Oktay Delibalta, Hüseyin Kala (Dk. 77 Batuhan Karadeniz), İzzet Yıldırım, Atiemwen (Dk. 66 Hasan Batuhan Artarslan), Halil Köçer, Cemil Adıcan, Şaban Özel
Goller: Dk. 19 Oktay Delibalta, Dk. 72 Artun Akçakın (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Şahinali Terzi (Kırklarelispor)
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