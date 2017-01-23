 Kupada yarının hakemleri belli oldu - Türkiye Kupası - 23 Ocak 2017 Pazartesi

Kupada yarının hakemleri belli oldu

Kupada yarın yapılacak grup maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

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Türkiye Kupası 23 Ocak 2017, Pazartesi

Güncelleme: 23 Ocak 2017, Pazartesi 12:26

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarının son haftasında yarınki maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 5 maçta düdük çalacak hakemler şöyle:

12.00 Tuzlaspor-Elazığspor: Gürel Uzuner

14.00 Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor: Mustafa Öğretmenoğlu

14.00 Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor: Levent Balcı

18.30 Galatasaray-Anagold 24 Erzincanspor: Serkan Tokat

19.00 Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923: Abdulkadir Bitigen

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