Kupada yarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarının son haftasında yarınki maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 5 maçta düdük çalacak hakemler şöyle:

12.00 Tuzlaspor-Elazığspor: Gürel Uzuner

14.00 Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor: Mustafa Öğretmenoğlu

14.00 Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor: Levent Balcı

18.30 Galatasaray-Anagold 24 Erzincanspor: Serkan Tokat

19.00 Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923: Abdulkadir Bitigen