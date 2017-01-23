Kupada yarının hakemleri belli oldu
Kupada yarın yapılacak grup maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Kupası 23 Ocak 2017, Pazartesi
Güncelleme: 23 Ocak 2017, Pazartesi 12:26
Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarının son haftasında yarınki maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 5 maçta düdük çalacak hakemler şöyle:
12.00 Tuzlaspor-Elazığspor: Gürel Uzuner
14.00 Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor: Mustafa Öğretmenoğlu
14.00 Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor: Levent Balcı
18.30 Galatasaray-Anagold 24 Erzincanspor: Serkan Tokat
19.00 Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923: Abdulkadir Bitigen
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