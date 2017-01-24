İşte kupada son haftanın hakemleri
Ziraat Türkiye Kupası grupları son haftasında, yarın ve 26 Ocak Perşembe günü yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Kupası 24 Ocak 2017, Salı
Güncelleme: 24 Ocak 2017, Salı 14:33
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupa maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
12.00 Ümraniyespor-Bursaspor: Erkan Engin
14.00 Menemen Belediyespor-Gençlerbirliği: Onur Karabaş
16.00 Sivasspor-Medipol Başakşehir: Bülent Birincioğlu
17.00 Osmanlıspor-Kırklarelispor: Bahattin Şimşek
18.00 Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler: Özgüç Türkalp
20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Kutluhan Bilgiç
26 Ocak Perşembe:
12.00 Yeni Amasyaspor-Göztepe: Özkan Çeliker
14.00 Şanlıurfaspor-Gaziantepspor: Volkan Bayarslan
14.00 Darıca Gençlerbirliği-Boluspor: Sarper Barış Saka
16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler
18.00 Kayserispor-Beşiktaş: Çağatay Şahan
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