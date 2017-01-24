Gümüşhanespor, Türkiye Kupası'nda son 16'da
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda oynanan Kızılcabölükspor - Gümüşhanespor maçı 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Gümüşhanespor tur atladı, Trabzonspor ise elendi.
Türkiye Kupası 24 Ocak 2017, Salı
Güncelleme: 24 Ocak 2017, Salı 12:30
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Spor Toto 3. Lig takımı Kızılcabölükspor, 2. Lig temsilcisi Gümüşhanespor'u konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan maç 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla puanını 9'a çıkaran Gümüşhanespor, H Grubu'nda 2. sırada yer almayı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlamayı garantiledi. Kızılcabölükspor'un 2 puanla son sırada kaldığı grupta, Trabzonspor da elendi. Bir maçı eksik olan ve 6 puanı bulunan bordo mavililer, lider Atiker Konyaspor'u yense bile ikili averajda gerisinde olduğu Gümüşhanespor'u geçemeyecek.
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Kızılcabölükspor: 1 - Gümüşhanespor: 0 (Emir Can Sayar)
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