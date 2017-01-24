Gümüşhanespor, Türkiye Kupası'nda son 16'da

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Spor Toto 3. Lig takımı Kızılcabölükspor, 2. Lig temsilcisi Gümüşhanespor'u konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla puanını 9'a çıkaran Gümüşhanespor, H Grubu'nda 2. sırada yer almayı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlamayı garantiledi. Kızılcabölükspor'un 2 puanla son sırada kaldığı grupta, Trabzonspor da elendi. Bir maçı eksik olan ve 6 puanı bulunan bordo mavililer, lider Atiker Konyaspor'u yense bile ikili averajda gerisinde olduğu Gümüşhanespor'u geçemeyecek.

Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

Kızılcabölükspor: 1 - Gümüşhanespor: 0 (Emir Can Sayar)

Kızılcabölükspor: 1 - Gümüşhanespor: 1 (Ali Özgün)