Sancaktepe - İnegölspor maçında gol çıkmadı
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu mücadelesinde Sancaktepe Belediyespor, İnegölspor’u konuk etti. Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.
Türkiye Kupası 24 Ocak 2017, Salı
Güncelleme: 24 Ocak 2017, Salı 12:21
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son hafta maçında 3. Lig temsilcisi Sancaktepe Belediyespor, 2. Lig takımı İnegölspor'u konuk etti. a2'den canlı yayınlanan maç 0-0 beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla Sancaktepe Belediyespor, B Grubu'nu 4 puanla 2. sırada tamamladı. İnegölspor ise 2 puanla son sırada yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
37. dakikada gelişen İnegölspor atağında İsa'nın rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girer girmez vuruşunda Sancaktepe kalecisi Abdullah gole izin vermedi.
43. dakikada Sancaktepe Belediyespor frikik kazandı. Hamit'in sert şutu barajdan sekerken, kale sahası önünde Enes tamamlamak istedi, top dışarı çıktı.
62. dakikada Sancaktepe korner kazandı. Ersin'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan çıkan Furkan dokundu ancak top üstten auta çıktı.
83. dakikada İnegölspor'un kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Hasan kafayı vurdu. Top direğin yanından auta gitti.
87. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Kemal'in vuruşunda kaleci Abdullah gole izin vermedi.
90. dakikada İsa'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Hamit'in kafa vuruşunda kaleci Abdullah, topu kornere gönderdi.
Stat: 15 Temmuz
Hakemler: Levent Balcı xxx, Sezgin Çınar xxx, Bilal Gölen xxx
Sancaktepe: Abdullah xxx, Doğancan xx, Erdinç xxx, Abdulsamet xx, Furkan xx, Selim xx, Ersin xx, Koray x, Taha x (İrfan dk. 64 x) Umut xx, Nuri x (Anıl dk. 75 x)
İnegölspor: Mustafa Güngör xx, Ömer Faruk x (Kemal dk. 59 x), Mustafa Vargel xx, İsa xx, Hasan xx, Mahmut xx, Ömürcan x, Hamit xx, Gökhan xx, Enes xx, Volkan x (Raif dk. 59 x)
Sarı kartlar: Doğancan (Sancaktepe Bld.), Mahmut, Raif, Mustafa Vargel (İnegölspor)
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