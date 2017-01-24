Tuzlaspor, Elazığspor ile yenişemedi

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda liderliği daha önce garantileyen Tuzlaspor, evinde ağırladığı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 6. ve son haftasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor ile TFF 1. Lig takımlarından Elazığspor, 1-1 berabere kaldı.

Tuzlaspor, E Grubu'nu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle Galatasaray'ın önünde lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Elazığspor ise 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle son sırada kaldı ve kupaya veda etti.

Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

Tuzlaspor: 1 - Elazığspor: 0 (Melik Derin)

Tuzlaspor: 1 - Elazığspor: 1 (Timur Özgöz)

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Elazığspor ceza sahası önünde Ozan'ın kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.

39. dakikada orta sahadan atılan ara pasına çok iyi hareketlenen Melik'in ceza sahası içine girer girmez şutunda kaleci Ahmet Sabri, gole izin vermedi.

40. dakikada Melik'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Furkan'ın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

52. dakikada Tuzlaspor savunmasının hatasında topla buluşan Berk'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

63. dakikada Sağ çizgiden gelen ortada Doğan'ın vuruşunda kaleciyi geçen topu çizgiden Adem çıkardı. Topla buluşan Melik düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0.

73. dakikada gelişen Elazığspor atağında topla buluşan Timur, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Tuzla Belediye

Hakemler: Gürel Uzuner, Emin Yıldırım, Önder Yılmaz

Tuzlaspor: Murat Hocaoğlu, Ferhat Çoban, Bülent Uzun (Dk. 8 Birkan Öksüz), Şahin Aygüneş (Dk. 57 Doğan Ateş), Anıl Sarak, İbrahim Ethem Sevinç, Ozan Papaker, Muharrem Efe, Tuncay Fındıkçı, Melik Derin, Tolunay Yurtseven (Dk. 79 Kıvanç Salihoğlu)

Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Berk Yıldız, Mesut Saray, Adem Alkaşi, Timur Bayram Özgöz, Yunus Gül (Dk. 44 Çağrı Ortakaya), Binya, Youssef Yeşilmen, Chehoudi, Onur Alsu

Goller: Dk. 63 Melik Derin (Tuzlaspor), Dk. 73 Timur Bayram Özgöz (Elazığspor)

Sarı kart: Dk. 19 Youssef Yeşilmen (Elazığspor)